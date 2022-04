Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio affossa la propaganda ucraina: basta col negare la presenza nazista

01 aprile 2022 a

Si accende il dibattito nello studio di Dritto e rovescio, talk show di Rete4, nel corso della puntata del 31 marzo. Paolo Del Debbio interviene nella discussione tra Oles Horodetskyy, presidente associazione cristiana ucraini in Italia, e Giuseppe Cruciani, tirando fuori un pensiero sulla propaganda di Kiev: “In tutta sincerità, posso dare un consiglio? Ho delle idee abbastanza precise su questa guerra, secondo me non sono distanti in parte dalle sue, ho delle idee precise, ma faccio il conduttore. Credo che non giovi alla causa dell’Ucraina negare la presenza, seppur ridotta e minima, di persone naziste all’interno dell’Ucraina. Ci sono”.

