“Ha il cancro alla tiroide”. Dalla Russia la notizia bomba sulla malattia di Vladimir Putin

01 aprile 2022 a

a

a

Dopo tante indiscrezioni e voci arriva un altro tassello sulle presunte condizioni di salute di Vladimir Putin. A svelare il tutto è Proekt, noto anche come Agentstvo, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo, che lo scorso anno l’ufficio del procuratore generale di Mosca ha dichiarato “indesiderabile”. “Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino. Certo, stiamo parlando della salute di Putin. Il ‘progetto’ ha trovato un elenco di medici personali che accompagnavano il presidente russo nei suoi viaggi. I dettagli sono nella nostra indagine” scrive Proekt nel lanciare la notizia: Putin soffre di cancro alla tiroide. Sul portale appare quindi un dettagliato articolo scritto in russo. Da capire se la notizia sarà confermata anche da altre fonti investigative, ma questa volta l’attacco al presidente russo arriva direttamente dal suo territorio e non dall'Ucraina.

Segnale della malattia? La rivelazione del biografo di Putin: pazzo o malato...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.