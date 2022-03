La Russia ha commesso crimini di guerra: l'accusa più atroce del segretario di Stato Usa

23 marzo 2022 a

Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha dichiarato che l’amministrazione guidata da Joe Biden ha stabilito formalmente che l’esercito russo ha commesso crimini di guerra in Ucraina. La valutazione, ha fatto sapere in una nota, è basata su «attenta analisi» delle fonti pubbliche e d’intelligence sull’invasione russa. Gli Usa condivideranno le informazioni con gli alleati, i partner e le istituzioni internazionali incaricati di indagare sulle accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, ha specificato Blinken.

«Oggi posso annunciare che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, il governo degli Stati Uniti valuta che membri delle forze russe abbiano commesso crimini di guerra in Ucraina. La nostra valutazione si basa su un’attenta revisione delle informazioni disponibili provenienti da fonti pubbliche e di intelligence. Come per qualsiasi presunto reato, un tribunale competente per il reato è in ultima analisi responsabile della determinazione della colpevolezza penale in casi specifici. Il governo degli Stati Uniti continuerà a tenere traccia delle segnalazioni di crimini di guerra e condividerà le informazioni raccolte con alleati, partner e istituzioni e organizzazioni internazionali, a seconda dei casi. Ci impegniamo a perseguire la responsabilità utilizzando tutti gli strumenti disponibili, comprese le azioni penali», il discorso integrale di Blinken.

