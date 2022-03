Volodymyr Zelensky e quella chiamata a sorpresa a Joe Biden: niente sanzioni a Roman Abramovich

23 marzo 2022 a

All'inizio di marzo i funzionari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno elaborato una serie di sanzioni per punire Roman Abramovich, tra i più importanti oligarchi russi, dopo l’invasione della Russia in Ucraina. Ma quando è arrivato il momento di annunciare queste sanzioni, che erano state progettate per uscire in contemporanea con le sanzioni del Regno Unito e dell'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha detto al Tesoro di aspettare. Il motivo è svelato dal Wall Street Journal: il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha consigliato al presidente Biden in una telefonata di aspettare a sanzionare l'oligarca, che potrebbe rivelarsi importante come intermediario con la Russia per aiutare nei negoziati per la pace.

Il presidente Biden aveva consultato il presidente dell'Ucraina su una serie di sanzioni, tra cui quelle sanzioni previste contro Abramovich. Non hanno seguito la stessa strada il Regno Unito e l’UE, che hanno sanzionato Abramovich all'inizio di questo mese per i suoi legami con Putin, congelando i suoi beni nelle loro giurisdizioni. Diversi funzionari britannici ed europei hanno detto di non essere a conoscenza del fatto che il presidente Zelensky abbia richiesto specificatamente ai loro leader di non imporre sanzioni all’ex presidente del Chelsea. Ma in realtà diversi funzionari ucraini e funzionari di altri governi occidentali sono molto scettici su quanto veramente Abramovich sia coinvolto nei colloqui di pace.

Abramovich è stato l'unico oligarca a dire pubblicamente che sta cercando di spingere Mosca a trovare una soluzione pacifica al conflitto. Anche i funzionari statunitensi che hanno parlato con il Wall Street Journal hanno sottolineato che non hanno motivo di credere che Abramovich sia stato particolarmente utile nei colloqui tra i governi in guerra e le valutazioni di intelligence hanno, infatti, suggerito il contrario. Le persone vicine a lui dicono però che stia spendendo una quantità significativa di tempo per un processo di pace.

