Il soldato si ribella ed investe il comandante con il carro armato: rivoluzione interna in Russia

Dopo la resa di un soldato russo a bordo di un carro armato, consegnato all’intelligence dell’Ucraina, ora arriva un’altra notizia di una nuova ribellione di un membro dell’esercito di Mosca. Il giornalista Roman Tsimbalyuk ha riferito che un militare ha investito il suo comandante con un carro armato. Quali sono i motivi dietro al folle gesto? L’accusa al comandante è quella di aver mandato a morte certa i suoi compagni d'armi. Ora l’alto ufficiale delle truppe della Russia è in cura in un ospedale della Bielorussia dopo essere stato travolto, senza rimanere ucciso.

Journalist Roman #Tsimbalyuk reported that a #Russian serviceman ran over his commander with a tank, who sent his comrades-in-arms to their certain death. Now the run over colonel is being treated in a #Belarusian hospital. pic.twitter.com/94MJBdEAP1