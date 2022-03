Cartabianca, Alessandro Orsini choc: “Lasciamo vincere la guerra a Putin. Bomba nucleare? Colpa dell'Europa”

22 marzo 2022 a

“Se porremo Vladimir Putin in una condizione disperata, certamente userà la bomba atomica”. Nella puntata del 22 marzo di #Cartabianca, talk show di Rai3 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione, è ospite Alessandro Orsini, professore di sociologia del terrorismo internazionale, che come al solito farà molto discutere per le sue affermazioni sulla guerra tra Russia e Ucraina: “Putin si sta sgolando, ce lo sta dicendo da molto tempo. Noi ripetiamo ‘certamente, non userà la bomba atomica’. Putin ha detto in una conferenza con il presidente francese Macron ‘so che sono inferiore alla Nato, ma ho la bomba atomica’. Se davvero Putin, in un condizione disperata in cui rischia di perdere la guerra in Ucraina, dovesse usare la bomba atomica, l'Europa sarebbe moralmente corresponsabile”. “Quindi bisogna far vincere la guerra a Putin per evitare il rischio legato alla bomba atomica?” è la domanda che viene rivolta al professore, che annuisce: “Se si pone il discorso in quest'ottica, dico facciamo vincere la guerra a Putin”.

Orsini è duro anche contro il governo italiano e in generale con l’Europa intera: “Siamo ad un punto molto tragico della guerra. Le previsioni fatte nelle settimane scorse trovano conferma. Il fatto che abbiamo assunto una postura bellicistica nei confronti dell'Ucraina ha portato ad un'escalation. Abbiamo più morti, Putin ha fatto sfoggio di armi terrificanti. Vedo immagini di devastazione dappertutto, bambini e donne incinte massacrate. In un mondo normale mi aspetto di vedere la faccia del presidente del Consiglio o del presidente francese che dica 'facciamo la pace'. Invece mi appare la faccia di qualche governante che dice 'diamo le armi, uccidiamo i soldati russi'. L'Italia e l'Europa stanno dando armi, stanno portando sanzioni ad un livello altissimo. È - conclude Orsini - chiarissimo cosa stanno facendo per la guerra. Cosa stanno facendo per la pace? Un bel niente”.

