Guerra in Ucraina, per Dugin gli Stati Uniti scateneranno il nucleare

"La guerra nucleare verrà scatenata dagli Stati Uniti". Aleksandr Gelʹevič Dugin, l'ideologo di Putin, non ha dubbi ed è convinto che il conflitto potrà diventare nucleare solo in seguito all'intervento degli Usa nel conflitto in Ucraina. "L'unica potenza che può scatenare la guerra nucleare sono gli Stati Uniti", conferma Dugin nel suo intervento durante Fuori dal Coro su Rete4.

“Governo Zelensky nazista, loro gli aggressori”. L'ideologo di Putin choc: guerra spirituale contro i gay

Poi il discorso si sposta su Zelensky: "Lui è un bubbone - prosegue Dugin - Putin non parla con lui perché non rappresenta nulla e nessuno. L'Europa è diventata una base militare degli Stati Uniti. La civiltà globale è una Babele ed è destinata a morire".

