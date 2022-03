Risse per lo zucchero e code chilometriche, i russi vanno nel panico: assalto ai supermercati

19 marzo 2022 a

In Russia cominciano a scarseggiare alimenti base come zucchero, sale e farina. L'isolamento economico e le sanzioni dell'Occidente per l'invasione dell'Ucraina iniziano a farsi sentire sulla popolazione mentre sui social di vedono supermercati vuoti e zuffe tra clienti per accaparrarsi le ultime scorte. I prezzi sono in salita, lo zucchero è salito del 12,8 per cento e sta facendo il giro del web il video che mostra decine di anziani che prendono d'assalto gli ultimi pacchi a disposizione.

Ma la corsa all'acquisto per il panico di non trovare più niente tra qualche settimana coinvolge anche medicinali e dispositivi elettronici. Molte importazioni sono in pratica bloccate ma secondo il Financial Times, gli scaffali vuoti nei supermercati sono dovuti più che altro alle grandi scorte fatte dai russi in questi giorni che probabilmente temono il peggio. Il Cremlino condanna gli acquisti "emotivi" e il ministero dell'Industria ha vietato l'esportazione di alcuni prodotti che resteranno disponibili per il mercato interno.

L'agezia russa Ria Novosti ha diffuso il video di file lunghe centinaia di metri davanti ai supermercati russi proprio pe lo zucchero e ha rilanciato i filmati della "guerra per lo zucchero". "Continua l’impennata della domanda di zucchero nelle città russe", si legge nel tweet dell’agenzia.

В российских городах продолжается ажиотажный спрос на сахар. В соцсетях делятся кадрами из магазинов, где товар сметается, даже не доходя до полок. В некоторых местах работники стали выдавать сахар только в руки, чтобы избежать драк среди покупателей. А где-то выстроились очереди pic.twitter.com/Jv3D8D6wq2 — РИА Новости (@rianru) March 19, 2022

