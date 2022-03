Vladimir Putin tagliato in tv, il giallo del discorso. Al suo posto parte la canzone patriottica: "Non è in diretta"

18 marzo 2022 a

a

a

Con la guerra in Ucraina che infiamma tutto il mondo stava ascoltando il discorso alla nazione di Vladimir Putin allo stadio Luzhniki di Mosca per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia, quando un imprevisto tecnico ha interrotto le parole dello Zar. Durante l'intervento del presidente russo che ha lanciato messaggi nefasti all'Occidente davanti a una folla festante di, pare, 100mila persone, le immagini in diretta si sono improvvisamente bloccate. Putin stava parlando ma la frase è stata interrotta a metà e sono andate improvvisamente in onda le immagini dello spettacolo organizzato per l'occasione, con la performance di un artista impegnato a cantare canzoni patriottiche.

“Governo Zelensky nazista, loro gli aggressori”. L'ideologo di Putin choc: guerra spirituale contro i gay

Con tutti media del mondo collegati con le immagini dallo stadio di Mosca l'interruzione dello Zar è diventata subito un giallo, tanto che - come avvenuto tra l'altroper altri discorsi ufficiali di Putin - da più parti vengono sollevati dubbi e sospetti sul fatto che il discorso sia stato mandato in diretta. Le voci hanno costretto il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov a una spiegazione ufficiale dello scivolone, attribuendo l'episodio a "un guasto tecnico". In ogni caso, l'evento si è concluso poi senza altri inconvenienti.

Biden vuole la terza guerra mondiale? La ferma minaccia alla Cina: ritorsioni se aiutate la Russia

A postare su Twitter la cronaca in post dell'evento e la brutale interruzione del presidente russo è stato tra gli altri il capo della corrispondenza da Mosca del Financial Times, Max Seddon: "Ecco il video di Putin che scompare improvvisamente a metà frase. Dov'è?!", dice il giornalista postando le immagini dell'incidente dalle trasmissioni di Russia 24.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.