Vladimir Putin senza pietà nel discorso alla Russia. L'avvertimento choc: “Attueremo tutti i nostri piani”

18 marzo 2022 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato allo stadio Luzhniki di Mosca dove migliaia di persone - alcuni report le quantificano in 100mila - hanno partecipando all'evento-concerto di celebrazione dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia. Al centro del discorso del numero uno russo c’è ovviamente la guerra in Ucraina, dove promette di non arretrare di mezzo millimetro: “L'operazione militare in Ucraina è stata lanciata per evitare il genocidio dei russi. La Crimea ha fatto la cosa giusta ponendo una dura barriera sulla strada dei neonazisti. I cittadini della Crimea volevano avere un destino comune con la loro patria storica, con la Russia, e hanno raggiunto il loro obiettivo. Abbiamo risollevato la Crimea dal degrado, dall'abbandono in cui versava, specialmente la città di Sebastopoli, quando appartenevano a un altro Stato. E abbiamo fatto risorgere questi territori. Attueremo tutti i nostri piani in Ucraina”.

Biden vuole la terza guerra mondiale? La ferma minaccia alla Cina: ritorsioni se aiutate la Russia

“Non c'è amore più grande che donare la propria anima per i propri amici", ha detto ancora Putin citando la Bibbia. Una vera ovazione ha salutato il discorso. Il leader ha preso la parola dal palco posto al centro dello stadio davanti a una folla festante che, al termine del suo intervento, ha fatto partire il coro 'Russia, Russia'.

“Governo Zelensky nazista, loro gli aggressori”. L'ideologo di Putin choc: guerra spirituale contro i gay

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.