Ucraina, Kasparov incita l'Occidente a "resistere" al fianco di Zelensky: "Ascoltiamo la nostra coscienza"

Il campione di scacchi Garry Kasparov, acerrimo oppositore del regime di Vladimir Putin, incita europei e americani a resistere all'invasione russa dell'Ucraina al fianco del presidente Volodymyr Zelensky. "Dì che mi ascolterai non perché ho sempre odiato Putin - scrive Kasparov su Twitter - ma perché se non ascolti Zelensky, è la tua stessa coscienza che stai mettendo a tacere. Questo è un grande test per tutti noi, non solo per l'Ucraina, e in questo momento lo stiamo fallendo".

Lo scacchista riporta anche uno degli ultimi discorsi del presidente ucraino Zelensky in cui afferma: "Dobbiamo resistere, dobbiamo combattere e vinceremo". E aggiunge: "Stiamo attraversando la prova più spaventosa della nostra storia, della nostra vita".

