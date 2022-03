Il giornalista "megafono" di Putin con le ville a Como svela i piani russi: Ucraina solo prima tappa

14 marzo 2022 a

a

a

Vladimir Solovev, uno dei giornalisti russi considerato il "megafono" della propaganda di Vladimir Putin, annuncia in tv che l'Ucraina è solo una tappa intermedia del piano della Russia per porre fine alle aggressioni dell'Occidente. Un avvertimento rivolto a tutti i paesi europei, compresa l'Italia. Solovev è proprietario di due ville sul lago di Como che gli sono state sequestrato dal governo Draghi nell'ambito del pacchetto di sanzioni decisi dall'Unione europea. Il famoso presentatore russo nel suo programma The Evening, dopo le sanzioni imposte dall'Europa alla Russia si era già sfogato in televisione dicendo di aver pagato a carissimo prezzo le due proprietà.

L'oligarca piange miseria, la De Gregorio lo stronca: la frase "a verbale" contro il magnate

Sul computer che Solovev utilizza nella sua trasmissione si può vedere anche l'ormai famosa lettera "Z" che è stata scritta anche sui carrarmati russi che hanno invaso l'Ucraina. La Z è stata scelta perché sarebbe l'iniziale di "Za pobedy", espressione russa che vuol dire "per la vittoria".

Ecco lo yacht da mezzo miliardo dell'oligarca Melnichenko, il gigante del mare sequestrato a Trieste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.