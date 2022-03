Elon Musk sfotte Vladimir Putin: “Giochiamoci l'Ucraina a duello”. La sfida sul ring

14 marzo 2022 a

Elon Musk sfida Vladimir Putin «a singolar tenzone», un duello l’uno contro l’altro, «posta in gioco l’Ucraina». È l’ultima uscita, tra il serio e il faceto, del ceo di Tesla, oggi particolarmente attivo su Twitter e che, anche nel ’tweet’ precedente, sembra voler scherzare sul tema: scrive infatti che «Netflix aspetta la fine della guerra per fare un film su un ragazzo nero ucraino che si innamora di un soldato russo transgender». E in un altro sembra prendere in giro le persone che sostengono pubblicamente le diverse cause alla ribalta: il miliardario ha infatti condiviso un meme che rappresenta un uomo con in mano una bandiera ucraina è la didascalia «I Support the Current Thing» ('Sostengono la questione attuale') e dietro l’uomo, ci sono vari simboli di bandiere LGBTQ+, come a dire che qualunque causa è buona. Oltre a voler sfidare a duello Putin, noto judoka, Musk ha già espresso chiaramente il suo sostegno al popolo ucraino scrivendo, accanto alla bandiera ucraina, «saldamente a fianco dell’Ucraina».

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

