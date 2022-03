Scandalo al principale telegiornale russo, incursione in studio: “Basta propaganda, vi stanno mentendo”

Incursione choc al telegiornale delle 21 di Pervyj kanal, la principale emittente televisiva russa pubblica. La televisione che ha la più vasta area di copertura nel paese guidato da Vladimir Putin - lo stato ha il 51% delle quote dell’emittente - è stata sconvolta dall’invasione alle spalle della speaker di una donna che ha protestato contro la guerra in Ucraina. “Fermate la guerra. Non credete alla propaganda. Qui vi stanno mentendo” le parole del cartellone esposto dalla donna”. L’agenzia TASS fa sapere che Channel 1 (Pervyj kanal) “sta indagando su un incidente con un estraneo nell'inquadratura durante una trasmissione in diretta”.

The 9 pm news on Channel 1 in Russia tonight: "Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here." via @meduza pic.twitter.com/K2yJ87JP7S