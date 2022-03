In Cina torna il Covid, mai così tanti casi in due anni

13 marzo 2022 a

La Cina è alle prese con una nuova ondata di Covid e ha registrato 3.393 nuovi casi in 24 ore, il numero più alto dal febbraio 2020 in piena emergenza a Wuhan. Più della metà dei casi, 1.807, sono di trasmissione domestica e 131 sono stati importati, ha reso noto la Commissione sanitaria cinese, spiegando che 1.455 sono asintomatici. È la variante Omicron, più contagiosa, a spingere i contagi con ben 40 focolai, nonostante le forti restrizioni come il blocco di diverse città nel Nord-est e la chiusura delle scuole a Shanghai.

Il nuovo picco in Cina arriva dopo che già per due giorni era stata superata quota mille casi. La provincia più colpita è quella nord-orientale di Jilin, al confine con la Corea del Nord, ma c’è preoccupazione anche per Shanghai. Lo stesso governo ha fatto capire che la strategia dello "Zero Covid" non è più percorribile e il premier Li Keqiang ha spiegato che potrà essere modulata in base alle contingenze per non danneggiare troppo l’economia. Nel frattempo è stata autorizzata la vendita dei test "fai da te" per favorire un più rapido riscontro dei nuovi casi.

