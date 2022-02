Guido Crosetto e il sospetto inquietante sulla Cina: "Zero Covid forse..."

Giada Oricchio 19 febbraio 2022 a

Guido Crosetto avanza un sospetto sulla pandemia da Covid-19: “Forse in Cina sanno qualcosa più di noi”. L’ex deputato, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ha scritto su Twitter: “L’ossessione cinese per lo Zero Covid e la durezza delle regole per combatterlo (nella nazione più razionale e pragmatica del mondo) è inquietante, perché ti porta a pensare che sappiano cose che noi ancora non abbiamo capito”.

L’ossessione cinese per lo Zero Covid e la durezza delle regole per combatterlo (nella nazione più razionale e pragmatica del mondo) è inquietante, perché ti porta a pensare che sappiano cose che noi ancora non abbiamo capito. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 18, 2022

Un dubbio alimentato dal fatto che in Europa la curva dei contagi da Covid scende grazie ai vaccini, mentre ieri in Cina continentale al 17 febbraio il totale dei contagi confermati, che comprende i casi locali (22 sono emerse nella Mongolia Interna, 9 nel Liaoning, 4 per provincia nello Jiangsu e nel Guangdong e, infine, una nello Yunnan) e quelli importati, ha raggiunto quota 107.375 con 1.423 pazienti in Terapia intensiva, di cui 7 in condizioni gravi. Tuttavia, dall’inizio della pandemia due anni fa, in Cina continentale sono in totale 4.636 le persone morte a causa del virus.

