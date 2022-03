Le agghiaccianti profezie dalla Madonna di Trevignano: Covid e guerra con Russia e Cina

11 marzo 2022 a

Uno strano fenomeno in quel di Trevignano Romano, tra profezie terribili e un futuro nefasto per l’Italia e Roma in particolare. Come riferisce il sito 7colli sono in aumento i fedeli o i semplici curiosi che vogliono conoscere la signora Gisella Cardia, una veggente che dal 2016 sostiene di ricevere messaggi dalla Madonna, per tramite di una statuetta acquistata dalla signora Gisella con il marito Gianni a Medjugorje durante un pellegrinaggio. La signora ha raccontato i primi episodi a Zona Bianca, programma di Rete4: “Prima lacrime bianche, poi ho avuto la prima apparizione e successivamente le lacrime di sangue che non sono un buon segno”. Nel corso degli anni sono arrivate numerose profezie, come quella che ha anticipato lo scoppio della pandemia Covid e ora c’è da segnalare quella del 24 febbraio, data in cui dopo le parole della veggente è arrivata l’invasione della Russia in Ucraina.

“Figli amati, non abbiate paura, nonostante i tempi siano molto brutti, la guerra raggiungerà anche l’Europa e soprattutto Roma, hanno girato le spalle a Dio e per questo subiranno sofferenza e distruzione. Figli, l’Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina, questi eventi devono unirvi e non isolarvi perché solo così sarete più forti” le prime parole, seguite poi da altre ad una settimana di distanza: “Pregate per il governo italiano, perché all’interno di esso vi è un guerrafondaio. Pregate per la Francia”. Tra dubbi e realtà sono molti i pellegrini che vanno a visitare Trevignano Romano per vedere la statuetta della Madonna, che si trova nella Chiesa del Sacro Cuore.

