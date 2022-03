La Polonia cambia clamorosamente idea: darà i caccia Mig all'Ucraina dopo la pressione degli Usa

08 marzo 2022 a

a

a

Le autorità della Repubblica di Polonia, dopo le consultazioni tra il presidente e il governo, sono pronte a schierare - immediatamente e gratuitamente - tutti i loro jet MIG-29 alla base aerea di Ramstein e a metterli a disposizione del governo degli Stati Uniti d'America. Allo stesso tempo, la Polonia chiede agli Stati Uniti di fornirle aerei usati con capacità operative corrispondenti. La Polonia è pronta a stabilire immediatamente le condizioni di acquisto degli aerei. Il governo polacco chiede anche agli altri alleati della NATO - proprietari di jet MIG-29 - di agire nello stesso modo.

Video su questo argomento “Buffone, vergognati”. Salvini contestato in Polonia: il sindaco lo sbeffeggia con una maglia di Putin

È arrivato quindi il sì di Varsavia, con un comunicato del ministero della Difesa, alla realizzazione del piano che Usa e gli altri alleati Nato avevano valutato negli scorsi, con l’obiettivo di consegnare a Kiev vecchi Mig, di fabbricazione russa, della Polonia, ed in cambio far arrivare a Varsavia F-16 americani. Questa mattina il Regno Unito aveva fatto sapere che «sosterrà» la Polonia se avessero deciso di fornire i caccia militari all’Ucraina per fronteggiare l’invasione russa. La rassicurazione era arrivata dal ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, che aveva però avvertito che una simile mossa potrebbe portare Varsavia «sulla linea diretta del fuoco» in uno scontro con «Russia o Bielorussia». L’ipotesi di fornire Mig-29 all’Ucraina era circolata nei giorni scorsi ma era stata smentita da Varsavia. Ora in serata è cambiato tutto.

Flop Usa, la Polonia se ne frega di Biden sui caccia militari: niente aiuti all'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.