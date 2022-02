Incontro Russia-Ucraina al confine con la Bielorussia: mondo con il fiato sospeso

27 febbraio 2022 a

Il profilo Facebook della presidenza ucraina informa che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha chiamato il numero ucraino Vladimir Zelensky e che i due leader, «hanno concordato che la delegazione ucraina incontrerà quella russa senza condizioni preliminari al confine ucraino-bielorusso, nell’area del fiume Pripyat». Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità del fatto che al momento della partenza delle trattative e del ritorno della delegazione ucraina, rimarranno a terra tutti gli aerei, elicotteri e missili posti sul territorio bielorusso.

L’ufficialità (dopo indiscrezioni che sono circolate per tutta la tarda mattinata) arriva dopo che già nelle prime ore di oggi una delegazione ucraina era partita per Gomel, nel sud della Bielorussia, per i negoziati con Mosca. Ora anche la delegazione russa, già in Bielorussia da stamattina, sta andando lì, come ha affermato l’assistente presidenziale Vladimir Medinskij. Il capo della delegazione ha osservato che i rappresentanti russi sono sempre pronti per i negoziati in qualsiasi momento. «Ogni ora per noi è una vita salvata», ha detto Medinsky. Secondo l’addetto stampa di Lukashenko, Natalia Eismont, il leader bielorusso ha chiamato Putin prima di pranzo e ha invitato la delegazione russa a rimanere a Gomel. Putin ha accettato questa proposta e poi si è arrivati alla fumata bianca anche da parte ucraina. Oltre a Medinsky la delegazione, comprende vice ministri della difesa e degli affari esteri, e l’ambasciatore in Bielorussia, Boris Gryzlov, e il capo del comitato internazionale Duma Leonid Slutsky, ex allenatore di calcio. Gomel come luogo per i negoziati è stato scelto dalla parte ucraina.

Anche il premier d’Israele Naftali Bennett ha offerto a Putin la disponibilità del paese medio-orientale a mediare fra Mosca e Kiev una sospensione delle ostilità, nella telefonata che il Premier israeliano ha avuto con il Presidente russo. Era stato il presidente ucraino Zelensky a chiedere, in un colloquio telefonico venerdì, l’intervento di Bennett.

