Ucraina nella Ue, la promessa dell'Europa a Kiev

27 febbraio 2022 a

a

a

«Abbiamo un processo con l’Ucraina che consiste, ad esempio, nell’integrazione del mercato ucraino nel mercato unico. Abbiamo una cooperazione molto stretta sulla rete energetica, per esempio. Così tanti argomenti in cui lavoriamo a stretto contatto e in effetti, nel tempo, ci appartengono. Sono uno di noi e li vogliamo dentro». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista a Euronews.

Minaccia nucleare. Non solo Putin, chi sono i due generali che possono lanciare l'attacco

«Ho appena parlato con il presidente Ucraino, Volodymyr Zelensky, che guida la decisa resistenza all’invasione russa. Gli ho spiegato le misure forti e immediate che stiamo adottando per sostenere la difesa dell’Ucraina, la sua economia e i rifugiati, nonché le nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.