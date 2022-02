Armi, banche e spazio aereo, così l'Europa fa la guerra a Putin

27 febbraio 2022 a

a

a

«Per la prima volta in assoluto l’Ue finanzierà l’acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco. È un momento spartiacque per noi - così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue con riferimento allo European Peace Facility con cui l’Europa acquisterà armi letali per l’Ucraina - Chiudiamo lo spazio aereo Ue ai russi. Proponiamo un bando per tutti i velivoli di proprietà russa, registrati in Russia o controllati dai russi. Questi aerei non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Ue. Il nostro spazio aereo sarà chiuso ad ogni aereo russo, inclusi i jet privati degli oligarchi», conclude.

La guerra dell'Europa alla Russia si giocherà anche sul piano economico. «Importanti banche russe saranno escluse dal sistema Swift - prosegue la Von der Leyen - Vieteremo anche le transazioni della banca centrale russa e congeleremo tutti i suoi beni per impedirle di finanziare la guerra di Putin. E prenderemo di mira i beni degli oligarchi russi. Continuiamo a coordinarci strettamente con i partner in tutto il mondo. E rimaniamo in stretto contatto con i nostri amici ucraini».

Guerra Ucraina-Russia, Mosca ammette: "Morti e feriti"

Riflettori anche sul ruolo dei media. «Con un altro passo senza precedenti, vieteremo nell’Ue la macchina dei media del Cremlino. Russia Today e Sputnik, di proprietà statale, così come le loro sussidiarie non saranno più in grado di diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e di vedere la divisione nella nostra Unione. Quindi stiamo sviluppando strumenti per vietare la loro disinformazione tossica e dannosa in Europa».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.