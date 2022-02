Non ci credo ma proviamo, Zelensky gela i negoziati di pace

27 febbraio 2022 a

Conto alla rovescia per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina in programma domani al confine tra Ucraina e Bielorussia. Zelensky, però, resta molto scettico sul fatto che dai colloqui possa scaturire una reale soluzione al conflitto in corso.

Cibo e medicine per l'Ucraina, le parrocchie raccolgono beni di prima necessità

«Lukashenko e io non abbiamo parlato per 2 anni ma questa volta la conversazione è stata molto dettagliata». Così il presidente ucraino, Vladimir Zelensky, in un videomessaggio in merito ai colloqui di pace di domani. Lukashenko ha assicurato che «le truppe bielorusse non andranno in Ucraina». «Non credo molto nel risultato dei negoziati, ma lasciate che ci provino. In modo che in seguito nessuno abbia dubbi sul fatto che io non abbia cercato di fermare la guerra quando c’era la possibilità di farlo», ha aggiunto Zelensky.

