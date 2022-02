La notizia più triste: la Russia ha colpito un ospedale oncologico pediatrico di Kiev. Morto un bambino, due feriti

Una notizia terribile sui bambini che arriva dall'Ucraina. Il fuoco dell'artiglieria russa ha colpito l'ospedale oncologico pediatrico di Kiev, l'Okhmadyt, uccidendo un bambino e ferendone due. TSN riferisce che tra i feriti ci sono anche due adulti e che alcuni testimoni oculari hanno anche riferito che la città è sotto il fuoco di sistemi missilistici a lancio multiplo.

⚡️Russian artillery fire has struck Kyiv's children's cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults, TSN reported.



Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems.