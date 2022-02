“Effetto opposto”. Joe Biden sbeffeggia Vladimir Putin: ha fatto male i calcoli. Ecco perché

26 febbraio 2022 a

Joe Biden stuzzica Vladimir Putin. Il presidente Usa è stato intervistato dal commentatore politico Brian Tyler Cohen ed ha lanciato alcune frecciate al numero uno della Russia: “I commenti da Paesi con status neutrale come Finlandia e Svezia sul loro possibile ingresso nella Nato mostrano quanto Vladimir Putin abbia fatto male i calcoli sulle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina. Non solo la Nato è più unita - ha detto Biden nell’intervista registrata ieri -, ma guardate a cosa sta succedendo in Finlandia, guardate cosa sta succedendo in Svezia e in altri Paesi. Sta producendo l’effetto esattamente opposto a quello che voleva. Tutto quello che so è che dobbiamo mantenere la rotta insieme al resto dei nostri alleati», ha chiosato Biden.

Ma lo scontro dialettico va avanti. Le accuse alla Russia della Nato, che ha definito «un’aggressione» l’operazione militare in Ucraina, sono «infondate». Sono queste le parole della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. «Nel contesto dell’incapacità dei Paesi della Nato di negoziare e della loro mancanza di volontà di rafforzare realmente la sicurezza in Europa sulla base del principio di una sicurezza uguale e indivisibile, consideriamo infondati i loro tentativi di accusarci di aggressione», ha detto la Zakharova in riferimento alle conclusioni del vertice straordinario dell’Alleanza atlantica di ieri. «Prima di ritenere la Russia responsabile delle sue operazioni per demilitarizzare e denazificare l’Ucraina - ha sottolineato la portavoce - le nazioni dell’Alleanza dovrebbero rispondere del loro avventurismo militare, come dell’inazione nell’incoraggiare il regime di Kiev a risolvere pacificamente il problema del Donbass».

