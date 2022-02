L'Europa non esiste, debolezza assurda. La stoccata di Vittorio Feltri a Stasera Italia

Federica Pascale 24 febbraio 2022 a

a

a

“L’Europa ha dimostrato per l’ennesima volta di non esistere, perché non è coesa, non ha un esercito e non ha una forza di alcun tipo. Deve subire tutte queste vicende, e questo dà il senso di una debolezza assurda.” Parole di Vittorio Feltri, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk di approfondimento politico in onda su Rete 4. Durante la puntata di giovedì 24 febbraio, Feltri ha commentato il primo giorno di guerra in Ucraina e soprattutto la reazione dell’Unione Europea a questa nuova minaccia che viene da Oriente. “La cosa che più mi infastidisce è che anche l’Europa voglia infliggere alla Russia delle sanzioni e non capisce che ogni sanzione che noi possiamo infliggere alla Russia può essere ripagata con delle sanzioni che la Russia infligge su di noi” evidenzia Feltri.

Rampini sbugiarda Biden: sanzioni inutili, nessun danno alla Russia. La strategia di Putin

“Potrebbero essere cose molto gravi. Noi abbiamo bisogno del gas sovietico” afferma rendendosi conto subito della gaffe, “è un lapsus” ride e si corregge: “Abbiamo bisogno del gas russo, senza il quale la nostra economia ma anche le nostre famiglie sarebbero fortemente penalizzate”. “Se fossi nei panni degli ucraini, cercherei di trattare e trovare una soluzione di ripiego. L’Ucraina non potrà mai sostenere una battaglia con la Russia. La Russia è fortissima, ha sempre vinto tutte le guerre” conclude Feltri.

Ucraina: l'Europa in questa guerra è disarmata?@vfeltri: "L'Europa in questo momento ha dimostrato di non esistere, non è coesa e non ha un esercito"#StaseraItalia pic.twitter.com/idVVtcwGKK — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 24, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.