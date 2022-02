Cameriere, badanti e amanti: il fuorionda choc sull'Ucraina al Tg3. La gaffe di Lucia Annunziata

24 febbraio 2022 a

Enrico Letta parla e Lucia Annunziata fa una gaffe clamorosa. Nello Speciale Tg3 della Rai sull’Ucraina, intorno alle 16.15, va in onda l’intervista al segretario del Partito Democratico davanti all’ambasciata russa a Roma. Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia e scatta il commento da studio della giornalista, che si sente però in diretta visto che il microfono non è stato spento durante il collegamento. “Migliaia e migliaia di cameriere e badanti” le parole dell’Annunziata sugli ucraini in Italia, ma non è tutto. Si sente pure un altro ospite aggiungere “amanti”. Una caduta di stile che ha fatto il giro dei social.

Speciale Tg3 Rai, ore 16.15 circa. La voce di Lucia Annunziata collegata da studio mentre parla Enrico Letta.



Sentite anche voi quello che sento io? Sono basito.#RussiaUcraina pic.twitter.com/DnzB4fcgBi — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) February 24, 2022

