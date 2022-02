Stasera Italia, Federico Rampini sbugiarda Joe Biden: sanzioni inutili, nessun danno a Vladimir Putin

Federica Pascale 24 febbraio 2022 a

a

a

“L’intelligence americana aveva previsto tutto” afferma Federico Rampini, che ricorda come sia rimasta, fino ad oggi, quasi inascoltata e “accolta con molto scetticismo e diffidenza dalle capitali europee”. Il giornalista e scrittore, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk di approfondimento politico in onda su Rete 4, consiglia quindi di ascoltare e prendere sul serio, almeno questa volta, le ultime previsioni del Pentagono che “dice che i russi vogliono conquistare e controllare tutti i maggiori centri abitati in Ucraina”.

Biden promette sanzioni devastanti contro Putin: come disintegrerà l'economia russa

Con più di un’ora di ritardo, stasera giovedì 24 febbraio, è intervenuto sul tema il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha sottolineato come la Nato sia compatta nel condannare le azioni della Russia, alla quale saranno destinate pesanti sanzioni nel tentativo di metterla in ginocchio dal punto di vista economico, isolandola: “Il discorso di Biden è un discorso tipico di un leader che deve usare aggettivi roboanti per nascondere una realtà modesta – commenta Rampini -. Ha parlato di sanzioni devastanti, ma non sono affatto devastanti”. “Sono sanzioni che a Putin non fanno male, perché si prepara da anni a resistere ad una raffica di sanzioni economiche occidentali. Ha costruito un’economia sempre più povera, ma anche più autosufficiente e meno esposta all’estero. Ha meno debito estero, più riserve ufficiali nella sua banca centrale”.

Biden condanna duramente Putin ma secondo @FedericoRampini il suo discorso nasconde una dura realtà: le sanzioni per la Russia non saranno affatto devastanti#StaseraItalia pic.twitter.com/Vz07we2n2v — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 24, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.