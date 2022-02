Crisi Ucraina, cosa decide Putin sul futuro del Donbass

21 febbraio 2022 a

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che deciderà a breve se la Russia riconoscerà l’indipendenza dei due territori separatisti nell’Ucraina orientale, una mossa che rischia di porre fine al processo di pace nel conflitto tra Kiev e i separatisti filo-russi. «Ho sentito le vostre opinioni, la decisione verrà presa oggi», ha detto Putin ai membri del suo Consiglio di sicurezza, dopo un incontro trasmesso dalla televisione russa.

Per la Lituania, intanto, «non dobbiamo aspettare un attacco militare» per imporre le sanzioni alla Russia, perché un attacco è già in corso. «Posso dirvi che l’Ucraina è già sotto attacco, prima di tutto economicamente: sta già affrontando nuove sfide non indotte dall’Ucraina ma che sono costrette dalla Russia», ha detto il ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri. «Inoltre, la campagna terroristica: dobbiamo immaginare un paese circondato da un esercito straniero, con la minaccia di un’invasione, e questo sta mettendo già molta pressione sull’Ucraina. Dobbiamo essere molto chiari e aprire una discussione su come possiamo rispondere a questo attacco già in corso», ha aggiunto. « Putin non sta tracciando linee rosse, noi dovremmo tracciare le linee rosse per le nostre sanzioni. Penso che tutte le sanzioni vadano mantenute sul tavolo», comprese le sanzioni al settore energetico della Russia, ha detto rispondendo a una domanda.

