"Putin ha dato l'ordine di invadere" ma l'Ucraina smonta la bomba della Cbs. La stoccata agli Usa

In base alle previsioni americane l’invasione dell'Ucraina da parte della Russia sarebbe dovuta scattare mercoledì scorso. Si lavora però per scongiurare un conflitto che, secondo molti osservatori, non servirebbe né al presidente russo Vladimir Putin né a Kiev, né all'Europa. Dagli Usa domenica 20 febbraio arriva una nuova notizia di un attacco imminente, lanciata dalla Cbs. Secondo il network i comandanti russi avrebbero infatti ricevuto l’ordine di attaccare.

Ma finché non esiste una «forza d’attacco» delle truppe russe in alcuna città, è inappropriato dire che l’attacco avverrà domani o dopodomani, ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, citato dalla Ria Novosti. «Questo non significa che non vi sia alcuna minaccia. Voglio ricordare ai nostri partner che la minaccia esiste dal 2013», ha detto il ministro al canale TV 1+1. Stando alle valutazioni dell’intelligence Usa, la Russia ha adesso quasi il 75% delle sue forze convenzionali posizionato contro l’Ucraina, riferisce un funzionario Usa con conoscenza diretta delle informazioni di intelligence, citato dalla Cnn. Secondo la fonte, la quantità di forze dispiegate in modo da poter colpire l’Ucraina è altamente insolita e questa è parte della ragione per cui gli Usa ritengono che la Russia sia pronta ad attaccare. Sempre secondo quanto riporta la Cnn, funzionari Usa hanno riferito che le truppe russe, combinate con le forze separatiste, potrebbero raggiungere il numero di circa 190mia unità dispiegate intorno all’Ucraina.

Per questo il presidente Usa, Joe Biden, ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo quanto dichiarato dal segretario di Stato, Antony Blinken, le attività della Russia e gli scontri al confine orientale dell’Ucraina degli ultimi giorni confermano i timori espressi giovedì scorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: la Russia sta continuando a creare una serie di eventi per giustificare le sue aggressioni contro l’Ucraina. Le esercitazioni militari di Mosca con la Bielorussia vicino al confine settentrionale dell’Ucraina sono state prolungate. Gli Stati Uniti, secondo un giornalista della Cbs specializzato in sicurezza nazionale, hanno informazioni di intelligence secondo le quali i comandanti russi hanno ricevuto l’ordine di procedere all’invasione.

