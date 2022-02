Il sindaco vegano di New York beccato a mangiare pesce, la crociata del dem Eric Adams finisce in farsa

09 febbraio 2022 a

La crociata vegana del sindaco di New York finisce nella solita farsa di quello che predica veg e razzola ingozzandosi di pesce. Eric Leroy Adams, afroamericano, primo cittadino della Grande Mela dal primo gennaio 2022 per il Partito Democratico, poche ore prima aveva paragonato il formaggio all'eroina. Poi è stato beccato in un ristorante a mangiare piatti per niente vegani. Non solo, la settimana scorsa aveva lanciato i "Vegan Fridays", i venerdì vegani, nelle mense delle scuole pubbliche di New York.

A smontare mesi di narrazione contro la carne, il pesce e ogni cibi di origine animale è stato uno scoop del sito Politico che ha rivelato come Adams in realtà mangi pesce in un elegante ristorante italiano sulla 52ma, Osteria La Baia. I piatti migliori del locale non sono tofu e verdure ma ostriche, pesce spada e penne all'aragosta. Quando la notizia diffusa nel fine settimana ha cominciato a girare lo staff di Eric Adams ha provato a smentire sostenendo che il sindaco avesse mangiato solo una parmigiana senza formaggio. Lo stesso sindaco prima ha contrattaccato stiffizo: "A tutti quelli che vogliono chiedermi cosa mangio dico che ho più di diciotto anni e so badare a me stesso. Se non lo avete notato, guardate le foto di ieri e quelle di oggi: indosso i completi molto meglio di quanto facessi otto anni fa", quando pesava 16 chili in più perso anche grazie alla dieta vegan.

Poi la tragica resa: "Voglio essere un modello per coloro che aspirano a seguire una dieta a base di verdure ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto, e occasionalmente ho mangiato pesce". Un duro colpo per la sua credibilità a poco più di un mese dall0'inizio del suo mandato.

