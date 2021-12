Covid, il sindaco di New York vara la stretta sul vaccino: obbligo per tutti i lavoratori privati

06 dicembre 2021 a

Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato che l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 sarà imposto a tutti i lavoratori del settore privato dal 27 dicembre. Il primo cittadino uscente, parlando a ’Morning Joe' di MSNBC, ha detto che tutti i datori di lavoro privati dovranno richiedere prova di avvenuta vaccinazione ai dipendenti: «Annunceremo la misura per la prima volta nella nazione», ha detto De Blasio, parlando di «attacco preventivo» contro il previsto aumento di contagi legato all’inverno, nel contesto della comparsa della variante Omicron. Attualmente l’obbligo è in vigore per i dipendenti municipali.

Inoltre le vaccinazioni sono già necessarie anche per i lavoratori degli ospedali e delle case di cura. La scorsa settimana era stato annunciato un obbligo di vaccinazione per i dipendenti delle scuole private e religiose. La città si stava muovendo per imporre il mandato alle imprese del settore privato anche se i tribunali federali hanno temporaneamente bloccato un tentativo del presidente Joe Biden di fare lo stesso a livello nazionale per le grandi aziende. De Blasio ha detto che si aspetta che il nuovo obbligo supererà eventuali opposizioni per vie legali. Le attuali regole a New York City includono anche almeno una dose di vaccino per i ristoranti al coperto, i luoghi di intrattenimento e i centri fitness. Le nuove misure prevedono anche che per accedere a questi luoghi siano necessarie due dosi per le persone di età superiore ai 12 anni. Una dose sarà richiesta anche per i bambini dai 5 agli 11 anni.

