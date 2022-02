Un fetente di prima categoria, Trump a valanga contro l'ex presidente Cnn

03 febbraio 2022 a

Trump a valanga contro l'ex presidente della Cnn Jeff Zucker. Il vertice della Cnn si è appena dimesso per aver omesso di rivelare all'azienda la relazione con la sua più stretta collaboratrice Allison Gollust, capo del marketing e delle comunicazioni.

Chi gongola per le dimissioni di Zucker è proprio Donald Trump che, essendo stato espulso da Twitter, si sfoga attraverso un comunicato stampa velenosissimo. "Jeff Zucker, un fetente di prima categoria che ha diretto per troppo tempo la Cnn e che fa pessimi ascolti è stato licenziato per varie ragioni - ha dichiarato Trump - Ma soprattutto perché la Cnn perde spettatori. Adesso hanno la possibilità di lasciar perdere le fake news perché nulla è più importante di raddrizzare la schiena a quegli sfigati dei media tradizionali. Jeff Zucker è fuori: congratulazioni a tutti!".

