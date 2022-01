Donald Trump ucciso da un drone, il video agghiacciante dall'Iran. Minaccia choc all'ex presidente

14 gennaio 2022 a

Il piccolo drone avanza inosservato sul campo da golf nonostante le misure di sicurezza, mette Donald Trump nel mirino e qualcuno da Teheran schiaccia il pulsante. Il video agghiacciante che minaccia la morte dell'ex presidente degli Stati Uniti con il titolo, che è tutto un programma, "La vendetta è inevitabile" è stato condiviso dal sito ufficiale della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Si tratta di una simulazione in grafica 3D, come un video gioco, dell'uccisione di Trump. La clip è stata realizzata per un contest organizzato in Iran in occasione del secondo anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani, assassinato da un drone statunitense il 3 gennaio 2020 a Baghdad.

La minaccia "creativa" di Teheran mette in scena l'attentato nella residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach. Trump gioca a golf quando il piccolo veicolo a quattro ruote con una telecamera montata a bordo entrare nel resort grazie a un operatore che ha hackerato il sistema di video-sorveglianza. Su uno schermo nell'ufficio dello stesso operatore di droni compare l'immagine di Soleimani. La telecamera del piccolo veicolo inquadra da vicino Trump mentre un drone si avvicina dall'alto al campo da golf.

A quel punto l'operatore hackera il cellulare dell'ex presidente e gli invia il messaggio: "L'assassino di Soleimani e colui che ha dato l'ordine pagheranno il prezzo". Il drone vola sopra Trump nel momento esatto in cui legge il messaggio. Il video si conclude con la scritta in inglese e farsi "la vendetta è inevitabile", e non si vede l'uccisione dell'ex presidente anche se non sembrano esserci dubbi sulla natura del filmato. Una minaccia agghiacciante che arriva mentre Trump si prepara a tornare in campo e sta per lanciare il suo sociale network Truth.

