Orrore in volo: neonato gettato nel cestino della toilette di un aereo. Arrestata la madre

Un neonato è stato ritrovato abbandonato in un cestino dei rifiuti nella toilette di un aereo all’aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam, alle Mauritius, il 1 gennaio. Bbc ha riferito che una donna di 20 anni proveniente dal Madagascar, sospettata di aver partorito e di aver abbandonato il bambino, è stata arrestata. Il neonato è stato ritrovato nel corso di controlli doganali, dopo che sono state notate macchie di sangue, è stato portato in ospedale e sta bene. I passeggeri dell’aereo sono stati interrogati e la donna ha negato di aver partorito, ma un test medico lo ha invece confermato. Sarà interrogata e incriminata per l’abbandono del neonato.

