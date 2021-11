Puzza insopportabile di calzini sporchi dalla cabina dei piloti, l'aereo torna indietro

15 novembre 2021 a

Un aereo della Swiss International Airlines partito da Londra e diretto a Zurigo è dovuto tornare indietro pochi minuti dopo il decollo il 7 novembre a causa di un odore pestilenziale di calzini sporchi nella cabina di pilotaggio. Lo riporta il canale all news francese Bfm Tv aggiungendo che un passeggero del volo ha chiesto l’indennizzo, che però gli è stato negato dalla compagnia svizzera. Per quest’ultima si è trattato infatti di una "circostanza eccezionale" che non dà diritto all’indennizzo. I passeggeri del volo sono stati costretti a dormire una notte in albergo. Le regole europee prevedono un indennizzo in caso di ritardo significativo, compreso fra 250 e 600 euro.

