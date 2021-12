"Se ci sono i vaccini è merito mio", Trump si proclama salvatore del mondo

20 dicembre 2021 a

a

a

Donald Trump rivela di aver fatto la terza dose di vaccino anti Covid, e rivendica il ruolo che lui e la sua amministrazione hanno avuto per lo sviluppo del vaccino. "Abbiamo fatto qualcosa di storico, abbiamo salvato milioni di vite in tutto il mondo quando abbiamo sviluppato il vaccino", ha detto l’ex presidente intervistato in uno show dal vivo. E' durante la sua amministrazione che, infatti, sono state finanziate le case farmaceutiche che hanno sviluppato i vaccini contro il Covid. Sono americane infatti Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.

Biden copia Trump sui migranti dal Messico. Ma la sinistra fa finta di nulla

"Questa sarebbe stata come l’influenza spagnola, avrebbe sconvolto il Paese molto più di quanto lo sia stato", ha aggiunto Trump che però, nonostante continui a rivendicare il suo ruolo nello sviluppo del vaccino, è sempre molto attento a non scontentare i vasti settori della sua base elettorale che sono scettici nei confronti del vaccino. Anche durante lo show, parte del pubblico ha fischiato quando ha sentito che Trump si era fatto il booster. "No, no fate così - ha detto Trump - va bene, è solo un piccolo gruppo lì in fondo". Secondo un recente sondaggio del Ny Times, il 60% degli elettori repubblicani hanno ricevuto il vaccino, contro il 91% di quelli democratici.

"Manipolatrice". Trump insulta Meghan Markle, il grave errore di Harry

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.