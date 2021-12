Donald Trump tuona contro Meghan Markle e difende la Regina Elisabetta: "Manipolatrice"

Giada Oricchio 01 dicembre 2021 a

Donald Trump tuona contro Meghan Markle: “Irrispettosa e manipolatrice”. Come riporta il “Daily Mail”, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato un’intervista (sarà trasmessa oggi dalla rete britannica Gb News) a Nigel Farage, ex leader dell’Ukip e ha randellato senza pietà l’ambiziosa duchessa di Sussex. Il tycoon, di origini scozzesi, ha confermato l’antipatia per la connazionale: “Non sono un suo fan. Penso che sia stata molto irrispettosa nei confronti della famiglia reale e soprattutto della Regina, una grande donna, un personaggio che ha fatto la storia. L’ha ferita”.

Trump ha giudicato anche la vita privata dell’ex attrice: “Penso che Harry sia stato usato in modo orribile da Meghan e un giorno il principe si pentirà di tutto. Gli ha rovinato i rapporti con la famiglia d’origine”.

L’ultima frustrata, forse la più dolorosa per Meghan Markle che in un prossimo futuro punterebbe alla Casa Bianca, è stata la frase sull’intromissione nella politica degli Stati Uniti: “Inappropriata perché ha scritto una lettera su carta intestata ‘duchessa di Sussex’ e firmata con il titolo nobiliare per esercitare pressioni sui membri del Congresso sul tema del congedo di paternità”. Che non scorra buon sangue tra l’ex uomo più potente del mondo e Meghan è cosa arcinota, in particolare, a suscitare scalpore fu un episodio del 2018: il repubblicano Trump si recò in visita ufficiale a Londra e la Markle, sostenitrice dei democratici, lo snobbò platealmente.

