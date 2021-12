Biden copia Trump sui migranti dal Messico. Ma la sinistra fa finta di nulla

02 dicembre 2021 a





Joe Biden ripropone le politiche di Donald Trump sui migranti provenienti dal Messico. Ma la sinistra, anche in Italia, fa finta di non accorgersene. Non c'è nessuno che gridi allo scandalo. Ecco cosa sta succedendo al confine tra Usa e Messico. L’amministrazione di Biden ha siglato un accordo con il Messico per ripristinare la prossima settimana una politica dell’era Trump, che costringe i richiedenti asilo ad attendere in Messico le udienze nei tribunali per l’amministrazione Usa. Lo hanno fatto sapere funzionari statunitensi. Il ritorno della cosiddetta politica "Resta in Messico" arriva a seguito di un ordine di tribunale, dopo che una causa intentata da Texas e Missouri ha costretto l’amministrazione Biden a ripristinarla. Biden aveva sospeso la misura nel suo primo giorno d’incarico.

I migranti dovrebbero quindi essere riportati a partire da lunedì in una città di confine, poi in altre tre. Sono i valichi di San Diego e del Texas a El Paso, Laredo e Brownsville. L’annuncio segue intensi negoziati bilaterali tra Stati Uniti e Messico dopo che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Matthew Kacsmaryk, nominato da Trump ad Amarillo, in Texas, ha ordinato il ripristino della politica, previa partecipazione del Messico.

