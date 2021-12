La mamma più sexy del mondo che va a rimorchiare insieme alla figlia-sosia

15 dicembre 2021 a

È stata definita "la mamma più sexy del mondo". In effetti si fa fatica a distinguerla nelle foto insieme alla figlia. E adesso le due escono insieme agli appuntamenti galanti, per giudicare i rispettivi potenziali partner.

La storia "piccante" arriva dalla California, dove Joleen Diaz, 42 anni, è diventata famosa dopo che i suoi follower su Instagram avevano notato l'incredibile somiglianza con la figlia Meilani Parks, 21 anni.

"Ora, la coppia di sosia, che vengono scambiate per sorelle, è su una app di appuntamenti e unisce regolarmente le forze nelle loro uscite romantiche per approvare i reciproci potenziali partner" racconta il New York Post.

"Quando entrambe vediamo persone, andremo spesso al bowling, al cinema, a fare escursioni, in spiaggia", ha detto Diaz a Jam Press. “Meilani chiede sempre il mio consiglio sugli appuntamenti. Mi piace che lei si fidi dei consigli che le do. Sento che è equilibrata negli appuntamenti e sono felice che le mie esperienze possano aiutarla".

La bellissima mamma, ora single, è stata cancellata dall'app di appuntamenti Hinge perché le persone non credevano al fatto che abbia effettivamente 40 anni. “È divertente che le persone pensino che io sia un account falso e mi segnalino. Potrei collegare il mio Instagram al mio profilo, il che probabilmente aiuterebbe a dimostrare che sono davvero io, ma non lo faccio perché penso che i miei social media non presentino la persona semplice e con i piedi per terra che sono" racconta Diaz, insegnante di scuola superiore.

Joleen vanta infatti più di mezzo milione di follower su Instagram, con i quali condivide spesso provocanti selfie e foto in bikini.

