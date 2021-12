O. J. Simpson "è un uomo libero", l'ex stella Nfl del processo del secolo è fuori dal carcere

14 dicembre 2021 a

Era finito in carcere dopo essere uscito da una delle vicende giudiziarie più famose di sempre, e da da martedì 14 dicembre O.J. Simpson è un uomo libero. Una portavoce della polizia di stato del Nevada ha annunciato martedì l'ex stella NFL e attore, che oggi ha 74 anni, assolto dall’accusa di omicidio in California per la morte della moglie, era in carcere dal 2008 dopo una condanna per rapina a mano armata di Las Vegas. "Completely free man" le parole usate dalla corte del Nevada.

Simpson ha ottenuto i benefici della buona condotta e rilasciato per libertà vigilata con effetto dal 1° dicembre. L’avvocato di Simpson, Malcolm LaVergne, ha detto che il suo cliente ha rifiutato un colloquio immediato. LaVergne ha anche rifiutato di parlare del futuro di Simpson, incluso se intende rimanere in Nevada.

Simpson è stato assolto a Los Angeles nel 1994, era accusato dell’omicidio della sua ex moglie e della sua amica. Ha scontato nove anni di carcere per aver condotto diversi uomini in uno scontro con due rivenditori di oggetti da collezione sportivi.

Stella del football americano con i Buffalo Bills prima e con i San Francisco 49ers, poi il suo nome dopo il ritiro era finito sui media di tutto il mondo per il ritrovamento, il 13 giugno 1992, dei cadaveri della ex moglie 35enne, Nicole Brown, dalla quale aveva divorziato poco prima, e dell'amico Ronald Lyle Goldman. Al termine di un processo seguito in televisione da un intero Paese e non solo, che ha isoirato libri e serie tv, Simpson è stato assolto dalle accuse di omicidio: celebre la scena, trasmessa in diretta, dell'imputato che non riesce a indossare il guanto che per l'accusa era stato usato dal killer. Evitata la condanna penale, O. J. Simpson fu poi giudicato colpevole nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime due anni dopo.

