Allarme Omicron, Israele vieta i viaggi in Regno Unito, Belgio e Danimarca

Israele ha aggiunto tre Paesi - il Regno Unito, la Danimarca e il Belgio- alla lista «rossa» di Paesi che agli israeliani è vietato visitare. La misura è stata dettata dalla preoccupazione per la diffusione della variante Omicron. Le restrizioni di viaggio per i tre Paesi entreranno in vigore mercoledì.

Dopo la scoperta della variante Omicron, per cercare di arginare i contagi, Israele ha già dichiarato «rossi» circa 50 Paesi, principalmente africani; e vietato l’ingresso di stranieri nel Paese.

