Si spara nella vagina durante la video chat erotica, orrore via webcam

05 dicembre 2021 a

a

a

Stava facendo un video "intimo" con una pistola quando è partito un colpo e si è gravemente ferita. Protagonista di una storia assurda è Lauren Hunter Daman, 27enne modella erotica che lavora via webcam. Durante una sessione video per motivi ancora da chiarire si è sparata con una pistola 8 millimetri sulla vagina nella sua casa di Thomaston, in Georgia. Il colpo sarebbe partito per sbaglio, ma si indaga anche sull'uomo che era con lei a cui appartiene la pistola.

L'invenzione a luci rosse del pornodivo. "Non sarà più come prima..." Roba vietata ai minori

I fatti sono accaduti il 9 novembre scorso, quando la polizia è stata chiamata nella casa non lontano dalla città di Macon. Gli agenti si sono trovati davanti il paramedico che aveva in mano una pistola scarica e un bossolo di proiettile. "La donna si era sparata nella vagina, accidentalmente" ha detto agli agenti che hanno ricostruito i fatti. La giovane era sola nella sua camera da letto quando la pistola ha sparato.

In casa c'era anche un uomo, Jordan Allen, proprietario dell'arma da fuoco. Ha dichiarato che era in cucina quando ha sentito il colpo e si è precipitato nella camera da letto dove ha visto la donna che perdeva dalla gamba "una piccola quantità di sangue". Daman avrebbe detto che le dispiaceva e che si era sparata per errore.

Una puntura e il divo del porno perde l'uccello: impotenza post-vaccino

La vicenda sarebbe legata all'attività della donna che realizza video erotici per i suoi abbonati in una piattaforma web per adulti chiamata "Chatter". Allen ha dichiarato, secondo i verbali della polizia pubblicati da The smoking gun, che è probabile che "stesse registrando un video nel momento in cui la pistola è esplosa". Un secondo testimone, Addie Ruth Johnson, ha detto agli agenti che Daman era entrata nel soggiorno della casa "dicendo che si era sparata accidentalmente". In realtà non è chiaro se la donna fosse in diretta su Chatter o stesse registrando un video per un sito hard chiamato Chaturbate. Non solo. L'incidente potrebbe essere avvenuto anche durante un atto sessuale con Allen, come ammesso a un certo punto delle indagini dalla stessa donna.

Arisa, svolta erotica: arriva il soft porn? "Se me lo propongono..." E i fan impazziscono

Le ferite della donna colpita nelle parti intime non sono state letali e alla fine di novembre è stata dimessa dall'ospedale di Macon, Georgia, dove rea stata trasportata d'urgenza. Per la webcam girl la vicenda non dovrebbe tradursi in accuse penali ma le indagini non escludono responsabilità dell'uomo proprietario dell'arma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.