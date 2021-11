Una puntura e il divo del cinema a luci rosse perde l'uccello: Alex Magni e l'impotenza post-vaccino

18 novembre 2021 a

“Sono vaccinato, ma non ho più erezioni come una volta”. Tra gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid va inserito (sempre se confermato da qualche medico) quello raccontato da Alex Magni, noto divo del cinema a luci rosse italiano, conosciuto ai più per i suoi video amatoriali. Magni si è confessato ai microfoni de La Zanzara, programma in onda su Radio24: “Sono vaccinato, ma non ho più erezioni come una volta. Nonostante fossi vaccinato ho grossi problemi. Ho fatto visite dall’andrologo e dall’urologo, ma non ho più l’erezione di una volta. Tutto questo dopo il vaccino. Dopo dieci giorni dal vaccino ho notato questi problemi nell’erezione. Io ce l’ho sempre avuto di pietra”. Magni ha inoltre parlato della sua partecipazione alla manifestazione no-vax degli scorsi giorni, un evento che gli è costato un fermo da parte della polizia e l’accusa di oltraggio al pubblico pudore e di atti osceni in luogo pubblico: “Ho tirato fuori un pene di un centimetro e mezzo, come un dito mignolo”.

