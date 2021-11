Max Felicitas sfodera l'invenzione a luci rosse. "Non sarà più come prima..." Roba vietata ai minori

Francesco Fredella 11 novembre 2021 a

Non si ferma mai. Dopo le riprese pensa a nuovi business, ma sempre strizzando l'occhio al suo core business. Ora Max Felicitas, re del porno, ne pensa un'altra delle sue. "Rasare i tuoi amichetti con un rasoio qualsiasi può diventare una vera e propria impresa. Per questo utilizzare iBalls ti cambierà la vita, rasarti non sarà mai più come prima": parola di Max Felicitas, erede di Rocco Siffredi. Decine e decine i film che lo hanno reso famosissimo. Aria da nerd: occhiali, capelli biondi, glabro. Felicitas piace a tutti. E lo sa bene, visto che la sua ultima avventura imprenditoriale potrebbe portarlo sempre più su.

"Sei stanco di scalfire il tuo amichetto? Se sei stanco di scalfire il tuo amichetto, il rifinitore iBalls è progettato per scivolare sui tuoi amichetti utilizzando la tecnologia SkinSafe. Niente strappi, niente tagli: solo p***e belle e splendenti. È il guanto del secolo", dice sul suo sito.

Il vero nome di Max Felicitas è Edoardo Barbares, è nato il 28 gennaio del 1992 a Codroipo. Nel mondo dell'hard ha raggiunto traguardi altissimi. Durante la quarantena una delle sue interviste è rimasta nella storia. "Sono a casa coi miei, a Codroipo. Sto cercando di non pensarci. Mi tocco almeno quattro, cinque volte al giorno", aveva confidato a La Zanzara. "Finita questa storia, ho già una lista studiata perché ovviamente le ragazze e le donne stando a casa sono tutte più arrapate. Ho una lista di tantissime donne che si sono già prenotate per sc***are una volta finita questa quarantena. Mi prendo una settimana per farmi almeno quattro tipe al giorno con un tour in macchina. Non posso filmarle, perché non sono attrici. Però è una sorta di ca**o a domicilio”: parole choc che, però, hanno fatto il giro in Rete.

Max Felicitas, per chi non lo sapesse, è stato vittima di bullismo a scuola per via del suo fisico esile. Questo, però, non ha cambiato il suo modo di approcciare alla vita: Max - che ama lo sport e la musica - decide di regalarsi un po' di trasgressione. Che, tra l'altro, diventa il suo lavoro.

