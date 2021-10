Moderna, Svezia e Danimarca sospendono il vaccino

06 ottobre 2021 a

La Svezia ha sospeso l’uso del vaccino Moderna contro il Covid-19 per le persone sotto i 30 anni d’età per precauzione. L’agenzia di salute pubblica ha dichiarato che la sospensione è legata a «segnali di accresciuto rischio di effetti collaterali, come infiammazione del muscolo cardiaco o pericardio», ha affermato l’agenzia, «il rischio di essere colpiti è molto basso», ha precisato. Anche la Danimarca ha nel frattempo riferito che le persone al di sotto dei 18 anni non riceveranno più il vaccino Moderna per precauzione, ha fatto sapere l’autorità nazionale sanitaria, affermando che i dati raccolti dai Paesi scandinavi mostrano il sospetto di aumentato rischio di infiammazione cardiaca, sebbene il numero di casi sia molto ridotto.

I dati preliminari dello studio sono stati inviati all’Agenzia europea per i medicinali e saranno valutati. «In base al principio di precauzione, in futuro inviteremo solo bambini e giovani a ricevere questo vaccino, anche in considerazione del fatto che è per questo siero che esiste la maggior quantità di dati sull’uso per bambini e giovani, in particolare da Stati Uniti e Israele», ha affermato Bolette Soeborg dell’agenzia sanitaria governativa.

