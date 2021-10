Vaccino, magra consolazione dalla terza dose. Ema: "Protezione potrebbe durare oltre sei mesi"

05 ottobre 2021 a

In molti si chiedono quanto dura la protezione con la terza dose, visto che con la seconda gli anticorpi iniziano a calare dopo quattro mesi. A dare la risposta è l'Ema che ha appena dato il via libera alla somministrazione del booster per le persone fragili.

Se si sta ancora definendo quanto a lungo dura l’effetto-scudo "della seconda dose di vaccino Covid", spiega Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europera per i medicinali, che aggiunge: "Penso che saperlo per la terza dose sarà ancora più complicato. I dati ce lo diranno. In ogni caso, per quanto riguarda i richiami con questi vaccini, abbiamo visto che la risposta immune è molto più alta di quella osservata dopo la seconda dose. Il che significa che potenzialmente avremo una quantità abbastanza significativa di anticorpi neutralizzanti anche per più a lungo di 6 mesi. Ma solo il tempo ce lo dirà".

"Ecco perché - dice ancora Cavaleri dell'Ema - è così importante che continuiamo a raccogliere dati sulla cinetica anticorpale nel tempo, in ogni gruppo di popolazione perché possono esserci differenze fra anziani e giovani", per esempio. Anche se al momento "stiamo vedendo un aumento di anticorpi abbastanza omogeneo in diverse popolazioni. Va ricordato che lo studio più ampio che guarda formalmente alla terza dose è stato ristretto a una popolazione di 18-55 anni. Negli anziani abbiamo dati estremamente limitati", ed essendo tali non vengono considerati per le informazioni di prodotto. "Ma quello che vediamo da questi dati - spiega - è che gli anziani non mostrano alcuna significativa differenza in termini di anticorpi suscitati dal booster rispetto ai giovani. Anche rispetto alla neutralizzazione delle varianti di preoccupazione come Delta".

