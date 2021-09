"Ansia di tornare a casa". Il collasso di Charlene di Monaco e la rivelazione del principe Alberto: cosa non torna

Giada Oricchio 03 settembre 2021 a

Charlène collassa e viene ricoverata d'urgenza mentre Alberto di Monaco dichiara che "è pronta per tornare a casa prima della fine di ottobre". C'è del "marcio" a Monte Carlo. La rivista tedesca Bild ha rivelato che l'1 settembre, la Wittstock è collassata nel suo lodge a nord di Durban in Sudafrica ed è stata trasferita in ambulanza al Netcare Alberlito Hospital sotto pseudonimo. Una radio locale invece ha confermato che è stata dimessa il giorno dopo in seguito a rassicuranti accertamenti. Le condizioni di salute di Sua Altezza Serenissima sono precarie dopo tre interventi chirurgici finalizzati a debellare una grave infezione a naso, gola e orecchie contratta nel paese di origine, dove si trova da gennaio per "Chasing zero" la campagna della sua Fondazione a tutela dei rinoceronti in via di estinzione. Anche dalle foto comparse sul suo profilo Instagram per testimoniare la seconda veloce visita del marito Alberto e dei figli Jacques e Gabriella, si evince che è molto sofferente. Senza contare che gli scatti in cui è abbracciata al principe sono stati definiti dagli esperti del linguaggio del corpo "imbarazzanti e privi di un vero legame".

Eppure il principe ha rilasciato un'intervista a "People" in cui sottolinea che la moglie è ansiosa di ricongiungersi finalmente a Monaco con la sua famiglia. Quando? "Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre il lasso di tempo previsto". Cioè prima di fine ottobre. Ma la data esatta del rientro non c’è e il malore del primo settembre rende verosimile un ulteriore rinvio. Il figlio di Ranieri e Grace Kelly si è detto ottimista e sereno: "Lei non vede l’ora. Ha detto scherzando che è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa. Quando le ho fatto visita con Jacques e Gabriella era di buon umore. È stata felicissima di vederci e di trascorrere un po’ di tempo con i bambini". Alberto è stato costretto dal suo staff a rilasciare l'intervista perché era necessario smentire, seppur in modo opaco come ha fatto, le indiscrezioni della stampa su un divorzio imminente e al tempo stesso rispondere alle domande dei sudditi desiderosi di sapere se la loro principessa sia in fuga da un matrimonio finito o sia gravemente malata.

In questo puzzle che ancora non è completo si è inserita l'ex amante del principe, Nicole Coste, presente al gran ballo della Croce Rossa di luglio a Monte Carlo con il figlio Alexander avuto da Alberto (riconosciuto ma non erede) proprio mentre al capezzale della Wittstock non c'era nessuno. Nemmeno il marito, la sua "roccia" (ipse dixit). Oggi l'ex hostess ha parlato con la rivista "Paris Match" per elogiare le doti paterne di Alberto e per affondare la di lui consorte: "I rapporti sono cordiali. Nella nostra situazione, visti i rispettivi legami col principe, deve prevalere la diplomazia". Sì, giusto il tempo di qualche riga perché subito dopo si legge che rimase scioccata dal comportamento della Wittstock: "Una volta ha cambiato la stanza di mio figlio, approfittando dell’assenza di suo padre, e lo ha piazzato nell’ala dei dipendenti. Come madre, non ho parole per descrivere un comportamento del genere". Dietro lo scintillio della Rocca si nascondono anni di rivalità, invidie e tradimenti.

