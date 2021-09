Charlene di Monaco, "in che mani è finita". Il retroscena inquietante sulla principessa: c'entra una maga

Giada Oricchio 08 settembre 2021 a

Una maga alla corte del Re, una maga a Monte Carlo. Il mistero intorno a Charlène Wittstock si infittisce: sarebbe succube di Dawn Mary Earl, una santona sudafricana. La moglie del Principe Alberto di Monaco vive in Sudafrica da gennaio dove si era trasferita momentaneamente per portare avanti la campagna della sua Fondazione a tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del bracconaggio. Poi una brutta caduta, una grave infezione otorinolaringoiatrica e tre operazioni chirurgiche che però non sembrano aver sortito l’effetto sperato.

Il 1° settembre, infatti, è stata ricoverata d’urgenza per un collasso (e dimessa il giorno dopo) proprio mentre Alberto II dichiarava alla rivista “People” che la moglie era impazienza di tornare a casa: “Dopo il parere dei medici, sono fiducioso che possa rientrare a Monte Carlo prima del previsto”. Cioè fine ottobre. Ma il malore rimette tutto in discussione. Che le condizioni di salute di Charlène siano precarie e delicate è vero, che sia sofferente glielo si legge sul volto, ma la coincidenza del collasso con il “richiamo all’ordine” del marito un po’ insospettisce e qui si inseriscono le rivelazioni in esclusiva del settimanale “Oggi”, in edicola giovedì 9 settembre.

Secondo la rivista “C’è anche una maga dietro la lunga e inquietante lontananza di Charlène Wittstock dalla corte monegasca. (…). I suoi problemi di salute sono tutt’altro che risolti. Né il rapporto con Alberto sembra più sereno nonostante le immagini idilliache della breve visita di fine agosto”, ma ecco il clamoroso retroscena: “Ad accentuare la distanza tra Charlene Wittstock e i Grimaldi pare contribuisca anche il legame stretto con Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale la principessa condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. E che in questi giorni ha provveduto a ripulire i social, da Facebook a Instagram, della sua presenza. La principessa, insomma, non farebbe un passo se i numeri non sono propizi. E Dawn non approva”.

Intanto il Principe Alberto ha ripreso gli impegni in base all'agenda ufficiale e i gemellini Jacques e Gabriella hanno ricominciato la scuola. Senza la mamma.

