Charlene di Monaco, "il principe Alberto al ballo con lei". La foto imbarazza il Principato

E’ proprio il caso di dire che quando il gatto non c’è, i topi ballano. Un scandaloso venticello sta spazzando la Rocca di Monte Carlo dopo che il "Daily Mail" ha trovato online le foto dell’ex amante del principe Alberto, Nicole Coste, e del loro amato (e riconosciuto) figlio Alexandre Grimaldi Coste, 18 anni al prestigioso ballo della Croce Rossa di Monaco nello scorso mese di luglio quando Charlène Wittstock era in Sudafrica reduce da due operazioni alla testa e in attesa di una terza a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica.

Le immagini impongono al principe Alberto di Monaco di rispondere pubblicamente alle crescenti richieste di rivelare se il suo matrimonio sia in crisi o no. Gli scatti di circostanza postati da una sofferente Sua Altezza Serenissima (con i figli e abbracciata al marito felice come un ghiacciolo) pochi giorni fa sul suo profilo Instagram non sono sufficienti a spegnere il fuoco delle indiscrezioni: gli esperti del linguaggio del corpo hanno definito le immagini “imbarazzanti, senza alcun legame emotivo o connessione” e “non convincenti per i monegaschi”.

Insomma, una bella messa in scena. La principessa, 43 anni, si è allontanata da Monaco a fine gennaio per promuovere una campagna a tutela dei rinoceronti nella patria d’origine che le ha fatto saltare tutti i più importanti eventi del principato, poi ha contratto una misteriosa malattia che le è costata tre interventi chirurgici, l’ultimo di quattro ore in anestesia generale a inizio agosto e una interminabile convalescenza in Sud Africa determinata dall’impossibilità di volare fino a fine ottobre. Ma è sempre stata abbastanza in salute per rilasciare interviste e fare uno shooting per Chasing Zero, la raccolta fondi della sua Fondazione a difesa dei rinoceronti. Alla base dell’esilio spontaneo sembra ci sia anche la causa di paternità che Alberto sta affrontando per il riconoscimento di un figlio nato nei primi anni del loro fidanzamento e che lo ha contattato mostrando l’esame del DNA.

Così si moltiplicano i retroscena: la principessa sta cercando casa a Johannesburg, lo storico Philippe Delorme sostiene che “molte persone hanno avuto l'impressione che fosse un matrimonio combinato. Alberto ha scelto una moglie che somigliava a sua madre, ma Charlène si sentiva chiaramente molto a disagio nel ruolo di Grace Kelly che volevano che lei giocasse” e secondo il commentatore reale francese Stéphane Bern l’ex nuotarice raramente soggiornava nel palazzo reale con Albert quando viveva a Monaco, risiedeva in un appartamento sopra una lussuosa cioccolateria. E adesso le immagini di Nicole, ex assistente di volo dell'Air France del Togo, e del figlio a Monte Carlo. Tuttavia né Alexandre né la sorellastra Jazmin possono reclamare il trono dopo aver negoziato favorevoli accordi finanziari, gli eredi legittimi sono solo Jacques e Gabriella, i due gemelli di 7 anni avuti dalla Wittstock. La presenza di Nicole però appare quantomeno inopportuna pensando alle condizioni di salute di Charlène e ad alcune vecchie dichiarazioni rilasciate al Mail On Sunday nel 2014 dall’hostess: "La verità è che, mi dispiace dirlo, Albert non vede Alexandre da settembre. È diventato impossibile da quando ha sposato quella ragazza. Suppongo che come nuova moglie non voglia, ma dovrebbe pensare al mio bambino innocente. Non voglio attaccarla, ma penso che sia solo gelosia e non so perché. Ho passato l'inferno nella mia lotta per il nome e il futuro di mio figlio”.

Si bisbiglia e si vocifera a Monaco: fonti reali hanno detto a Paris Match che in realtà la principessa non ha intenzione di tornare presto nonostante senta la mancanza dei figli. La separazione appare tortuosa, complicata e soprattutto non piace ai sudditi così arrabbiati per la “principessa in fuga” da criticarla per ogni cosa: dal taglio di capelli agli sbalzi d’umore. Per la insider Stephanie Bearn, gli sguardi compassionevoli di Charlène sono diventati smunti, la sua malattia sta diventando poco credibile e si è screditata e isolata. Nessuno però ha dimenticato quanto dissero i funzionari di Palazzo: “Fornirà un erede legittimo e se le cose non andranno bene, riceverà un generoso accordo di divorzio una volta che avrà scontato una discreta quantità di tempo con Alberto”. Che le foto di Alberto con Nicole al ballo della Croce Rossa siano il via libera definitivo?

