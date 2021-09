Battaglia giudiziaria per l'eredità: Alberto di Monaco e la guerra con l'insegnante di yoga per 3,5 milioni

01 settembre 2021 a

Non bastavano le problematiche con la moglie Charlene Wittstock, ecco altri guai per il principe Alberto di Monaco, alle prese con una guerra giudiziaria per un’eredità da 3,5 milioni di euro. La storia è stata svelata dal settimanale L’Obs, che ha reso noto che la vicenda è iniziata addirittura nel 2011 e ancora oggi, a dieci anni di distanza, non si è risolta. L’origine della contesa è dovuta alla morte di Kellogg Smith, un ricco imprenditore americano che alla sua morte, a 85 anni, ha lasciato due testamenti, tra loro contrapposti.

Il primo testo sull’eredità dichiara come beneficiaria la moglie, un’ex insegnante italiana di yoga che ha quasi 70 anni e con l’ex marito non ha avuto alcun figlio. Nell’altra versione del testamento a ricevere la fortuna di Kellogg Smith è il principe Alberto, a cui spetterebbero anche un appartamento a Parigi, capitale della Francia, e un monolocale a Montecarlo. Il primo round viene vinto da Alberto: nel 2012 il tribunale di Monaco dà ragione al suo sovrano e dispone che l’eredità sia destinata a lui. La vedova prova a trovare un accordo e propone una donazione del 15% alla Fondation Princesse Charlène, ma un’intesa non viene raggiunta e si finisce davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi. I giudici ribaltano la prima decisione dei magistrati e cambiano completamente il verdetto, assegnando l’eredità alla vedova, con il principe Alberto che dovrà restituire tutto.

Il principe monegasco non è però disposto a bonificare 100mila euro di danni e di interessi a seguito della sconfitta nell’aula di tribunale e presenta appello. Alla fine nel 2018 tale somma viene versata all’ex moglie di Kellogg Smith, che alla fine dell’ingente eredità, valutata come detto oltre 3 milioni, ha solo recuperato l’appartamento parigino, senza poterlo però vendere. Inoltre non le è stato permesso l’accesso ai conti del marito morto. E ora la causa milionaria va ancora avanti.

